المملكة المتحدة تؤكد دعمها لتعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا

لندن-سانا

جدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، تأكيد بلاده دعمها لتوطيد العلاقات الثنائية مع سوريا، بما يسهم في بناء شراكة أوسع بين الجانبين.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بحث مع فالكونر، في وقت سابق اليوم، بدمشق سبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن فالكونر شدد على أن تعزيز الشراكة مع سوريا من شأنه المساعدة في إعادة بناء بلد أكثر استقراراً وأمناً، إلى جانب دعم أولويات المملكة المتحدة المتعلقة بالأمن والهجرة ضمن خطتها للتغيير.

وأوضحت الوزارة أن المحادثات الثنائية التي أجراها فالكونر مع الحكومة السورية كانت “إيجابية”.

وتأتي زيارة فالكونر بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق في تموز الماضي، والتي أعلن خلالها استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد انقطاع استمر 14 عاماً.