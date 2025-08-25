نائب أميركي: حان الوقت لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا

واشنطن-سانا

أكد النائب الأميركي جو ويلسون عضو مجلس الشيوخ أن الوقت قد حان لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بالكامل، باعتباره أولوية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ويلسون في منشور اليوم على منصة إكس: “تشرفت بلقاء الرئيس أحمد الشرع ضمن وفد من الحزبين الأمريكيين مع العضو البارز في مجلس الشيوخ جين شاهين والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك؛ لمناقشة مستقبل مشرق وموحد ومستقر لسوريا”.

وأضاف ويلسون:” كانت هذه الرحلة ذات معنىً خاصٍّ بالنسبة لي، وأنا ممتنٌّ لحفاوة الاستقبال، وحان الآن وقتُ إلغاء قانون قيصر بالكامل، وباعتباره أولويةً لإدارة الرئيس ترامب، ما زلتُ ملتزمًا بهذا الهدف الحيويّ الذي يجمع الحزبين.