حين تبوح الطبيعة بأسرارها.. لقطات تظهر سحر الخريف في القنيطرة تاريخ النشر: 2026/11/28 1:22 مساءً اخر تحديث: 2026/11/28 1:22 مساءً قائمة الصور 1/8 إدارة منطقة عفرين في ريف حلب تطلق حملة ميدانية واسعة لمواجهة عمليات القطع الجائر للأشجار الدفاع المدني السوري يخمد حرائق دير ماما بالحفة ويبدأ بعمليات التبريد بدء تفعيل إدارة الأمن العام في محافظة السويداء مع انتشار العناصر لحفظ الأمن وتعزيز استقرار المنطقة فوز نادي أمية على إعزاز بستة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما على استاد إدلب البلدي “جولاننا يستاهل”.. حملة لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في القنيطرة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنيطرةفصل الخريف في القنيطرة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول بطولة النصر الدولية للفروسية تنطلق بمنافسات القفز على الحواجز في ريف دمشق سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام آخر الأخبار انفوغراف بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير سوريا..وزارة الإعلام تطلق منصة تفاعلية لرصد وتوثيق احتفالات السوريين منوعات تنظيم مواعيد النوم والطعام والنشاط البدني يرتبط بصحة أفضل لدى الشباب دولي العثور على 13 شخصاً فُقد الاتصال بهم شمال غرب تركيا