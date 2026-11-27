الأقواس الحجرية شاهدة على الناعورة الحمصية في جسر الشغور.. حكاية معلم مائي تحفظ ذاكرة المدينة تاريخ النشر: 2026/11/27 1:51 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 1:51 مساءً قائمة الصور 1/9 فعالية لرفع علم الجمهورية العربية السورية على دوار السلامة في دير الزور وقفة لأهالي جبل السماق في ريف إدلب تنديداً بممارسات عصابات الهجري المتمردة حركة نشطة يشهدها سوق الخضار بمدينة حماة في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك مشاهد توثق جمال شوارع وأحياء مدينة حمص سوق القيمرية الأثري… عبق التاريخ في قلب دمشق القديمة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأقواس الحجريةالناعورة الحمصيةجسر الشغور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة آخر الأخبار اقتصاد العراق: خسائر تهريب نفط إقليم كردستان تتجاوز 100 مليار دولار 9 صور الأقواس الحجرية شاهدة على الناعورة الحمصية في جسر الشغور.. حكاية معلم مائي تحفظ ذاكرة المدينة محليات وزير التعليم العالي: العلم ركيزة لصون إنجاز التحرير وبناء سوريا