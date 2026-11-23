إقبال على زيارة معرض حماة للكتاب في يومه الثاني للاطلاع على محتوياته تاريخ النشر: 2026/11/23 4:11 مساءً اخر تحديث: 2026/11/23 4:12 مساءً قائمة الصور 1/6 افتتاح مركز لأجل الحياة For life في حي المشهد بحلب لتنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم وتعزيز استقلاليتهم أداء صلاة الفجر في مسجد الروضة باللاذقية بالذكرى الأولى لتحرير سوريا صحة حماة تؤكد خلو المحافظة من شلل الأطفال وتجاوز نسبة التغطية التلقيحية 90% حملة تمشيط لإدارة الأمن العام في منطقة الصالحين بحلب لملاحقة فلول ميليشيات الأسد أجواء المطر في مدينة السقيلبية في ريف حماة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةمعرض حماة للكتاب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة هيئة الريادة والابتكار تعلن النتائج النهائية لاعتراضات مسابقة التوظيف لديها من بينهم حارسها.. القبض على متورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص مصر: الاعتداءات على البحرين انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات تراجع شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط 29% خلال الربع الثالث آخر الأخبار اقتصاد سوريا مباحثات سورية تركية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية محليات الإدارة المحلية تبحث مع “الفاو” تطوير التعاون البيئي ودعم أولويات التعافي دولي الموانئ الليبية تحذر من تداعيات الهجمات البحرية على إمدادات السلع