سكينة تعانق روحانية المكان.. لقطات للجامع الأعلى الكبير أحد أقدم المعالم الدينية في حماة تاريخ النشر: 2026/11/19 1:31 مساءً اخر تحديث: 2026/11/19 1:31 مساءً قائمة الصور 1/9 الهلال الأحمر السوري يوزع 1000 سلة إفطار صائم على العائدين من مخيمات اللجوء بريف حماة الغربي رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يناقش مع المحافظ آليات تطبيقها فعالية جماهيرية في خيمة رمضان بطرطوس بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاق الثورة السورية إصابة طفلين جراء انفجار مخلفات حرب في قرية التاعونة بريف حماة الجنوبي افتتاح تجمع تعليمي يضم خمس مدارس في اللطامنة بريف حماة الشمالي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجامع الأعلى الكبيرالمعالم الدينية والأثرية في حماةحماة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان الخطوط الجوية السورية تسيّر أولى رحلاتها المنتظمة بين دمشق وحلب آخر الأخبار اقتصاد سوريا فتح باب بيع البذار المحسنة للفلاحين والمزارعين في الحسكة بموجب البطاقة الشخصية تعليمدمشقمحليات ورشة بدمشق تبحث تعزيز التعاون العلمي مع الأردن وإنشاء فرع لمجمع “IEEE” في سوريا المحافظاتاقتصاد سورياريف دمشق ريف دمشق.. ضبط طنّي دقيق تمويني معدّين للاتجار غير المشروع