انطلاق مراسم تشييع عنصرين من قوى الأمن الداخلي من مستشفى الشرطة بحرستا تاريخ النشر: 2026/11/19 11:52 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/19 11:53 صباحًا قائمة الصور 1/4 انتشار عناصر قوات الأمن العام في قرى ريف القنيطرة الشمالي لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار لقطات جوية لمدينة صافيتا في ريف طرطوس تظهر نسيجها العمراني المتميز صور ليلية للثلوج في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري يبحث مع محافظ حلب المهندس عزام الغريب واقع المؤسسات الدينية، وسبل الاهتمام بها الأمن الداخلي بدمشق يحرر تاجراً مختطفاً ويقبض على 2 من الخاطفين صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جرماناحرستاقوى الأمن الداخلي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان وزير المالية.. الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي وتوقعات بنمو كبير في السنوات القادمة آخر الأخبار 9 صور سكينة تعانق روحانية المكان.. لقطات للجامع الأعلى الكبير أحد أقدم المعالم الدينية في حماة رياضة ستراسبورغ يقيل أوليفيرا ويعين مواطنه ماتوس مدرباً للفريق ثقافة وفنون لوحة تشكيلية تستوحي جماليات البيت الدمشقي من منزل الشاعر نزار قباني