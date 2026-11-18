من عمليات قلع محصول الجزر وتجهيزه في سهل حوران تاريخ النشر: 2026/11/18 3:56 مساءً اخر تحديث: 2026/11/18 7:45 مساءً قائمة الصور 1/4 دائرة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة حلب تتابع تسجيل طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لامتحانات دورة عام 2025 وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في بلجيكا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تحسّن واقع المحاصيل الشتوية في القنيطرة بعد الهطولات المطرية الأخيرة ارتفاع منسوب المياه في سد بلوران بريف محافظة اللاذقية عقب الهطولات المطرية الغزيرة العشرات من عناصر النظام البائد يتوافدون إلى أحد مراكز التسوية في طرطوس لتسوية أوضاعهم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:سهل حورانمحصول الجزر مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام قوات الاحتلال تتوغل في معرية بريف درعا الغربي وتفتش عدداً من المنازل قوات الاحتلال تستهدف بالمدفعية أطراف كويا وعابدين بريف درعا.. ونزوح بعض الأهالي آخر الأخبار تعليمالمحافظاتدمشق التربية.. ورشة لتطوير العمل وتوحيد الإجراءات في 120 معهداً و44 مركزاً تدريبياً سوريا والعالمسياسة مباحثات سورية أممية في مانيلا لمكافحة تسول الأطفال وحمايتهم من مخاطر الفضاء الرقمي محلياتإدلب إدلب.. إطلاق حملة تشجير لزراعة نحو 550 ألف غرسة