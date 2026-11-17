من الجلسات الثنائية التي عُقدت اليوم على هامش منتدى “تنسيق الشراكة من أجل سوريا” (SPCF) تاريخ النشر: 2026/11/17 9:53 مساءً اخر تحديث: 2026/11/17 9:53 مساءً قائمة الصور 1/9 زهور شقائق النعمان بالقرب من برج الغاردينيا في مدينة حمص تشكل لوحة ربيعية نابضة بالجمال من التحضيرات النهائية لحفل تكريم 2200 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في الملعب البلدي بدرعا لجنة الاستجابة الطارئة بدير الزور تغلق الجسر الترابي بعد فتح مجرى في جسم الجسر ضباب كثيف في ريف اللاذقية مع تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي شرطة مرور إدلب تحتفل بيوم المرور العالمي من خلال تنظيم مسير استعراضي وتوزيع الورود على الأهالي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:SPCFمنتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية ”فلاي شام” تسيّر رحلات مباشرة بين دمشق ودوسلدورف اعتباراً من 4 كانون الأول القادم الطوارئ تبحث مع مفوضية اللاجئين تفعيل رؤية “سوريا من دون مخيمات” الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا آخر الأخبار انفوغراف الجامعة الافتراضية تعلن بدء التسجيل الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل ربيع 2026 دولي الإمارات تجدد تضامنها مع البحرين وتدين الاعتداء الإيراني تقاريراقتصاداقتصاد سوريا اقتصاد الحياة اليومية في سوريا.. لماذا ترتفع الأسعار رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية؟