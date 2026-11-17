زيارة وفد أوروبي إلى محطة دير علي الحرارية في ريف دمشق برفقة معاون وزير الطاقة تاريخ النشر: 2026/11/17 6:47 مساءً اخر تحديث: 2026/11/17 6:47 مساءً قائمة الصور 1/4 انطلاق رحلة طيران مباشرة من مطار بون كولن غربي ألمانيا إلى مطار دير الزور الدولي صيانة وتأهيل أربع مدارس في طرطوس متضررة من الزلزال الذي ضرب سوريا مظاهرة حاشدة لأهالي معضمية الشام بريف دمشق تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية لقطات جوية تظهر آثار العاصفة الغبارية في قرى ريف اللاذقية وحدة مياه دوما.. جهود متواصلة لتوسيع الخدمات وإعادة تأهيل الشبكات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ريف دمشقمحطة دير علي الحراريةوفد أوروبي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدرعا درعا.. حوار حول تمكين الشباب ودورهم في البناء ضمن فعالية بمدينة إزرع محلياتالمحافظاتخدماتدمشق إغلاق ملحمة في الدويلعة بدمشق لبيعها لحوماً غير صالحة للاستهلاك البشري محلياتالمحافظاتدمشق الريادة والابتكار: الاعتراض على نتائج الاختبار التحريري حتى 20 الشهر الجاري