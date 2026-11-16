مشروع بيئي يعزز الزراعة المستدامة إنتاج السماد العضوي باستخدام ديدان الأرض في ريف إدلب تاريخ النشر: 2026/11/16 10:12 مساءً اخر تحديث: 2026/11/16 10:13 مساءً قائمة الصور 1/5 فرق الدفاع المدني السوري تواصل عملها لإنقاذ الطفل الذي سقط في بئر قرب مدينة الطبقة بالرقة انتشار عناصر شرطة المرور في شوارع مدينة حمص لتنظيم حركة السير خلال عطلة عيد الفطر المبارك عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في حي الأشرفية بحلب بعد تعزيز الأمن حجم الدمار الذي طال حي الحويقة في مدينة دير الزور جراء قصف النظام البائد صلاة وقداس في كاتدرائية مار يوسف للكلدان في حلب إحياءً ليوم الجمعة العظيمة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبإنتاج السماد العضويالزراعة المستدامة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال شؤون المرأة آخر الأخبار اقتصاد تراجع تكاليف شحن النفط بالناقلات العملاقة 64 بالمئة منذ تشرين الأول الماضي 5 صور مشروع بيئي يعزز الزراعة المستدامة إنتاج السماد العضوي باستخدام ديدان الأرض في ريف إدلب انفوغراف المصارع السوري كمال عمر سميع يحرز الميدالية الذهبية ضمن بطولة العالم للناشئين في المصارعة