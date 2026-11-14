تحرك رتل آليات ثقيلة تابع لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش السوري إلى منطقة منبج في ريف حلب تاريخ النشر: 2026/11/14 12:49 مساءً اخر تحديث: 2026/11/14 12:49 مساءً قائمة الصور 1/9 وفد من أهالي رأس العين في محافظة الحسكة يعودون إلى مدينتهم بعد سنوات من الغياب من مشاركة الجيش العربي السوري بمناورات EFES المقامة في الجمهورية التركية الجيش العربي السوري يرد على قصف قوات قسد منازل الأهالي في ريف حلب الشرقي من لقاء وزير الخارجية والمغتربين ورئيس جهاز الاستخبارات العامة مع الجالية السورية في الصين وصول الوفود المشاركة في معرض دمشق الدولي للكتاب إلى قصر المؤتمرات بدمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدارة الهندسة العسكريةالجيش العربي السوريحلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً رقمنة السجل العقاري في سوريا.. ماذا تشمل المرحلة الأولى وكيف تحمي الملكيات؟ وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية قطر وتركيا تجددان دعمهما استقرار سوريا وتدعوان لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وزير الإدارة المحلية يبحث مع الوكالة الألمانية (GIZ) التعاون في قطاعات التنمية آخر الأخبار دولي مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة دولي زيلينسكي: واشنطن طرحت انسحاب أوكرانيا من دونباس مقابل عضوية الناتو دولي الصين تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الدول العربية عبر روبوتات بحرية متطورة