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Reading: تحرك رتل آليات ثقيلة تابع لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش السوري إلى منطقة منبج في ريف حلب
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تحرك رتل آليات ثقيلة تابع لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش السوري إلى منطقة منبج في ريف حلب

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وفد من أهالي رأس العين في محافظة الحسكة يعودون إلى مدينتهم بعد سنوات من الغياب
من مشاركة الجيش العربي السوري بمناورات EFES المقامة في الجمهورية التركية
الجيش العربي السوري يرد على قصف قوات قسد منازل الأهالي في ريف حلب الشرقي
من لقاء وزير الخارجية والمغتربين ورئيس جهاز الاستخبارات العامة مع الجالية السورية في الصين
وصول الوفود المشاركة في معرض دمشق الدولي للكتاب إلى قصر المؤتمرات بدمشق
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