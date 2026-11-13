مدينة تلدو في ريف حمص ..من دوار الساعة إلى ضفاف السد.. كل زاوية فيها تروي حكاية صمود وجمال تاريخ النشر: 2026/11/13 5:25 مساءً اخر تحديث: 2026/11/13 5:25 مساءً قائمة الصور 1/7 مديرية أوقاف إدلب تقيم ندوة حوارية بعنوان “الفتح المبين” في مسجد الأمة بمدينة إدلب أسواق مدينة دير الزور تشهد ازدحاما قبيل عيد الفطر فعالية شعبية بمدينة طرطوس رفضاً لدعوات التقسيم وتأكيداً على وحدة الأراضي السورية سد تلدو في ريف حمص الشمالي الغربي.. لوحة طبيعية تنبض بالحياة ومقصد سياحي للأهالي التجهيزات الأخيرة قبل إطلاق حملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بدمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حمصمدينة تلدو مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية رقمنة السجل العقاري في سوريا.. ماذا تشمل المرحلة الأولى وكيف تحمي الملكيات؟ انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها آخر الأخبار دولي كالاس تحذر أوروبا من الانجرار إلى مطالب روسيا بشأن مفاوضات أوكرانيا دولي وزير البيئة التركي: نهدف لجعل أنطاليا عاصمة عالمية لتطبيقات المناخ انفوغراف من القطب الشمالي إلى سوريا.. ما الظاهرة الجوية التي ساهمت في انخفاض درجات الحرارة