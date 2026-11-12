إنقاذ صيادين تعرّض قاربهم للخطر.. محاكاة ضمن مناورة التنين البحري في اللاذقية تاريخ النشر: 2026/11/12 5:45 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 5:45 مساءً قائمة الصور 1/5 إقلاع أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية من مطار أمستردام سخيبول إلى دمشق انطلاق الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري في اللاذقية أهالي اللاذقية يزينون الشوارع ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك القبض على المجرم سعيد شاكوش المتورّط بتسليم شبّان من اللاذقية لأفرع النظام البائد أهالي اللاذقية يحتفلون بذكرى التحرير والنصر في ساحة الشيخ ضاهر صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةمناورة التنين البحري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا وزير الصناعة يبحث مع برنامج الأغذية العالمي آفاق دعم قطاع الحبوب والمخابز آخر الأخبار دولي إيطاليا تخلي مدارس لليوم الثاني على التوالي إثر تهديدات أمنية صحة هيئة الطاقة الذرية تختتم دورة حول الجرعات والوقاية الإشعاعية اقتصاد الدولار يقترب من أعلى مستوى له في تسعة عشر شهراً