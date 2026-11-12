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Reading: محاكاة علاج مصابين وفرز حالات إسعافية طارئة في خيمة ضمن مناورة التنين البحري باللاذقية
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محاكاة علاج مصابين وفرز حالات إسعافية طارئة في خيمة ضمن مناورة التنين البحري باللاذقية

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