محاكاة علاج مصابين وفرز حالات إسعافية طارئة في خيمة ضمن مناورة التنين البحري باللاذقية تاريخ النشر: 2026/11/12 5:45 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 5:45 مساءً قائمة الصور 1/4 عرض عسكري لجهاز الأمن الداخلي في شوارع مدينة إدلب بذكرى تحرير المدينة من النظام البائد حملة توعوية في ريف اللاذقية للتعريف بمخاطر المخلفات المتفجرة وحماية الأهالي إفطار جماعي لأهالي حي جوبر بدمشق بين أنقاض منازلهم التي دمرها النظام البائد الأمن الداخلي في جبلة يقبض على مجرم من فلول النظام البائد متورط في أحداث الساحل السجل العدلي في اللاذقية يبدأ إصدار وثيقة غير محكوم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:التنين البحرياللاذقيةمحاكاة علاج المصابين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا وزير الصناعة يبحث مع برنامج الأغذية العالمي آفاق دعم قطاع الحبوب والمخابز آخر الأخبار دولي إيطاليا تخلي مدارس لليوم الثاني على التوالي إثر تهديدات أمنية صحة هيئة الطاقة الذرية تختتم دورة حول الجرعات والوقاية الإشعاعية اقتصاد الدولار يقترب من أعلى مستوى له في تسعة عشر شهراً