ضمن مناورة التنين البحري.. محاكاة لإجلاء مصابين من مبنى متضرر في اللاذقية تاريخ النشر: 2026/11/12 5:33 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 5:33 مساءً قائمة الصور 1/5 وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ترميم وتأهيل ثانوية دوما للبنين بريف دمشق “قافلة فلسطين البرية” تصل إلى مدينة غازي عنتاب التركية ضمن رحلتها الدولية المتجهة إلى فلسطين تنظيم ضبط بحق معصرة زيتون في ريف صافيتا لمخالفاتٍ تموينية قوات الجيش العربي السوري تتسلم قاعدة قسرك الجوية بريف الحسكة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي وزارة الداخلية تقبض على أفراد عصابة متورطة بعملية سلب وانتحال صفة أمنية بجبلة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةمناورة التنين البحري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا وزير الصناعة يبحث مع برنامج الأغذية العالمي آفاق دعم قطاع الحبوب والمخابز آخر الأخبار دولي إيطاليا تخلي مدارس لليوم الثاني على التوالي إثر تهديدات أمنية صحة هيئة الطاقة الذرية تختتم دورة حول الجرعات والوقاية الإشعاعية اقتصاد الدولار يقترب من أعلى مستوى له في تسعة عشر شهراً