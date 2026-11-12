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Reading: لقطات من مناورة التنين البحري التي تنفذها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية
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لقطات من مناورة التنين البحري التي تنفذها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية

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