لقطات من مناورة التنين البحري التي تنفذها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية تاريخ النشر: 2026/11/12 5:38 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 5:38 مساءً قائمة الصور 1/8 في عيد الفطر المبارك.. أجواء الفرح تعم حدائق الألعاب في إدلب الدفاع المدني يفتح طريق الكاستيلو بين دوار الجندول ودوار الليرمون باتجاه ريف حلب الشمالي من أجواء حملة “الكسوة بتستاهل” في محافظة ريف دمشق من أداء القسم خلال حفل تخريج عدد من أفراد وزارة الداخلية فرق الدفاع المدني بدير الزور تقوم بأعمال البحث عن أحد الشبان بعد غرقه في نهر الفرات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةمناورة التنين البحريوزارة الطوارئ السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا وزير الصناعة يبحث مع برنامج الأغذية العالمي آفاق دعم قطاع الحبوب والمخابز آخر الأخبار دولي إيطاليا تخلي مدارس لليوم الثاني على التوالي إثر تهديدات أمنية صحة هيئة الطاقة الذرية تختتم دورة حول الجرعات والوقاية الإشعاعية اقتصاد الدولار يقترب من أعلى مستوى له في تسعة عشر شهراً