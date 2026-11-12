الأمن الداخلي والمرور يؤمّنان محيط المدينة الرياضية باللاذقية ضمن مناورة “التنين البحري” تاريخ النشر: 2026/11/12 5:38 مساءً اخر تحديث: 2026/11/12 5:38 مساءً default قائمة الصور 1/4 انطلاق فعالية “ريفنا أخضر” في منطقة الزبداني بريف دمشق بهدف تعزيز الوعي البيئي مديرية الأوقاف في محافظة إدلب تفتتح مسجد النور في مدينة بنش بريف المحافظة الشرقي تقييم جسر القساطل على طريق أريحا – اللاذقية بهدف إعادة تأهيله- فيديو وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة يجتمع باللجنة المكلفة بصياغة هيكلية جديدة لوزارة الدفاع لمناقشة آخر المستجدات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أمن الطرقإدارة المروراللاذقيةالمدينة الرياضية باللاذقيةقوى الأمن الداخلي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا وزير الصناعة يبحث مع برنامج الأغذية العالمي آفاق دعم قطاع الحبوب والمخابز آخر الأخبار دولي إيطاليا تخلي مدارس لليوم الثاني على التوالي إثر تهديدات أمنية صحة هيئة الطاقة الذرية تختتم دورة حول الجرعات والوقاية الإشعاعية اقتصاد الدولار يقترب من أعلى مستوى له في تسعة عشر شهراً