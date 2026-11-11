الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وحدات إدارة الهندسة العسكرية تنتهي من تطهير أحد حقول الألغام في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وحدات إدارة الهندسة العسكرية تنتهي من تطهير أحد حقول الألغام في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي

قائمة الصور 1/5

وحدات إدارة الهندسة العسكرية تنتهي من تطهير أحد حقول الألغام في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وتواصل العمل في حقل آخر بمنطقة السخنة.

أداء صلاة عيد الميلاد المجيد في كنيسة الروم في مدينة درعا
بحضور محافظ حلب وممثلين عن جامعتَي حلب وإدلب.. تخريج 750 طالباً وطالبة من كلية الطب البشري بجامعة حلب
من فعالية “وجهتك الأكاديمية” في جامعة الفرات بدير الزور
اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها يواصل تقديم خدماته الطبية والأدوية لنحو 350 ‏مريضاً أسبوعياً
اكتمال التحضيرات لانطلاق فعاليات حملة “حلب ست الكل” في يومها الثالث
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار