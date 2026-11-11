وحدات إدارة الهندسة العسكرية تنتهي من تطهير أحد حقول الألغام في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي تاريخ النشر: 2026/11/11 10:48 مساءً اخر تحديث: 2026/11/11 10:48 مساءً قائمة الصور 1/5 وحدات إدارة الهندسة العسكرية تنتهي من تطهير أحد حقول الألغام في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وتواصل العمل في حقل آخر بمنطقة السخنة. أداء صلاة عيد الميلاد المجيد في كنيسة الروم في مدينة درعا بحضور محافظ حلب وممثلين عن جامعتَي حلب وإدلب.. تخريج 750 طالباً وطالبة من كلية الطب البشري بجامعة حلب من فعالية “وجهتك الأكاديمية” في جامعة الفرات بدير الزور اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق وريفها يواصل تقديم خدماته الطبية والأدوية لنحو 350 مريضاً أسبوعياً اكتمال التحضيرات لانطلاق فعاليات حملة “حلب ست الكل” في يومها الثالث صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدارة الهندسة العسكريةالسخنةتدمروزارة الدفاع السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الموبيليا في ريف دمشق.. خبرات متجذرة تبحث عن طريق العودة إلى الأسواق في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات طوارئ طرطوس ترفع جاهزيتها لمواجهة السيول والفيضانات خلال الشتاء امتحان الكولوكيوم لـ 25 طالباً من المنقطعين عن الدراسة في مدرسة التمريض والقبالة بإدلب آخر الأخبار اقتصاد سوريا ”عمران” تتجه نحو صناعة إسمنت حديثة بإنتاج أكبر وتقنيات أكثر كفاءة دير الزورمحليات فرع مكافحة الاتجار بالبشر بدير الزور يستعرض مهامه واختصاصاته وآلية عمله محلياتالمحافظات الخارجية تعلن أسماء المقبولين للامتحان الشفهي في مسابقة التعاقد