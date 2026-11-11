من توافد الحضور لحفل إطلاق حزمة المشاريع الاستثمارية في محافظة حماة تاريخ النشر: 2026/11/11 6:58 مساءً اخر تحديث: 2026/11/11 6:58 مساءً قائمة الصور 1/5 غرفة صناعة حلب تلتقي الصناعيين لمناقشة واقع القطاع والإجراءات اللازمة لتطوير العملية الإنتاجية مسير في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي احتفالاً بذكرى النصر والتحرير بقايا صاروخ سقطت في أرض زراعية في منطقة سهل صيدنايا نتيجة القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران وزارة الداخلية تفرج عن الدفعة السادسة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في بلدة أشرفية صحنايا “مهرجان العيد” فعالية للتجمع المدني السوري في مدينة الرحيبة بريف دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حزمة المشاريع الاستثماريةحماةهيئة الاستثمار السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي الموبيليا في ريف دمشق.. خبرات متجذرة تبحث عن طريق العودة إلى الأسواق في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات آخر الأخبار انفوغراف وزارة التعليم العالي تعلن قبول 81 بالمئة من المتقدمين للمفاضلة الجامعية 2026 -2027 5 صور من توافد الحضور لحفل إطلاق حزمة المشاريع الاستثمارية في محافظة حماة فيديو كاميرات المراقبة التموينية.. رقابة مباشرة لتعزيز الشفافية وضبط العمل في الأسواق.