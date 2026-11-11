الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
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من توافد الحضور لحفل إطلاق حزمة المشاريع الاستثمارية في محافظة حماة

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وزارة الداخلية تفرج عن الدفعة السادسة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في بلدة أشرفية صحنايا
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