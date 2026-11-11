قافلة عودة طوعية تضم 250 أسرة من مخيمات الرقة إلى مناطق سكنها الأصلية في المحافظات تاريخ النشر: 2026/11/11 3:03 مساءً اخر تحديث: 2026/11/11 3:03 مساءً قائمة الصور 1/5 صور لقصر البنات الأثري في مدينة الرقة قوات الأمن الداخلي تدخل حي الشيخ مقصود بحلب لاستكمال عمليات البحث والتفتيش وتأمين المنطقة ناشطون في مدينة سلمية ينظمون مسيراً صامتاً بالشموع ضمن فعاليات إحياء ذكرى الثورة السورية لقطات لحقول محصول العصفر في مدينة كفرنبودة بريف حماة الغربي رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يشارك في إطلاق حملة “الوفاء لإدلب” صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:قافلة عودة طوعيةمخيمات الرقة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً تسول المُسنات.. ما الحلول التي يطرحها الخبراء وأين وصلت الجهود الحكومية؟ الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي سانا تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي أحد مراسليها في ريف القنيطرة آخر الأخبار سوريا والعالمسياسة اتحاد الصحفيين العرب يُدين استهداف الاحتلال إعلاميين في القنيطرة ويطالب بتحقيق دولي اقتصاد سورياإدلبالمحافظات مبادرات فردية تعيد 8 معاصر زيتون بريف إدلب للعمل تعليمالمحافظاتدمشق وزارة التربية تعمم نموذجين استرشاديين للاختبار الترشيحي للثانوية العامة