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Reading: قافلة عودة طوعية تضم 250 أسرة من مخيمات الرقة إلى مناطق سكنها الأصلية في المحافظات
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قافلة عودة طوعية تضم 250 أسرة من مخيمات الرقة إلى مناطق سكنها الأصلية في المحافظات

قائمة الصور 1/5
صور لقصر البنات الأثري في مدينة الرقة
قوات الأمن الداخلي تدخل حي الشيخ مقصود بحلب لاستكمال عمليات البحث والتفتيش وتأمين المنطقة
ناشطون في مدينة سلمية ينظمون مسيراً صامتاً بالشموع ضمن فعاليات إحياء ذكرى الثورة السورية
لقطات لحقول محصول العصفر في مدينة كفرنبودة بريف حماة الغربي
رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يشارك في إطلاق حملة “الوفاء لإدلب”
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