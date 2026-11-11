وفاءً لذكرى الشهداء.. إطلاق غابة شهداء ريف دمشق على طريق المطار تاريخ النشر: 2026/11/11 3:02 مساءً اخر تحديث: 2026/11/11 3:02 مساءً قائمة الصور 1/9 سوريون في حي الفاتح بإسطنبول يستقبلون أول يوم من شهر رمضان المبارك وزير الصحة يلتقي في جنيف وزيرَ الصحة والسكان المصري على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية انتشار عناصر الشرطة العسكرية على مدخل مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي لضبط الأمن انطلاق فعاليات مسير درب التحرير في إدلب بعرض للطيران الشراعي احتفالاً بعيد النصر والتحرير فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تواصل أعمال الاستجابة الطارئة في الحسكة جراء الأمطار الغزيرة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إطلاق غابة شهداء ريف دمشقذكرى الشهداءطريق المطار مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الرئيس أحمد الشرع يصل إلى أنطاليا للمشاركة في مؤتمر COP31 ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 74,653 قتيلاً تسول المُسنات.. ما الحلول التي يطرحها الخبراء وأين وصلت الجهود الحكومية؟ الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي سانا تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي أحد مراسليها في ريف القنيطرة آخر الأخبار سوريا والعالمسياسة اتحاد الصحفيين العرب يُدين استهداف الاحتلال إعلاميين في القنيطرة ويطالب بتحقيق دولي اقتصاد سورياإدلبالمحافظات مبادرات فردية تعيد 8 معاصر زيتون بريف إدلب للعمل تعليمالمحافظاتدمشق وزارة التربية تعمم نموذجين استرشاديين للاختبار الترشيحي للثانوية العامة