عناق الماء والطبيعة الساحرة.. لوحة جميلة يرسمها سد بلوران بريف اللاذقية تاريخ النشر: 2026/11/11 10:10 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/11 10:10 صباحًا قائمة الصور 1/4 الوزير الشيباني يستقبل نظيره الأردني تنظيم 439 ضبطاً حراجياً في اللاذقية منذ بداية العام الجاري لقطات من الجو تظهر جمال سهول مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي تزامناً مع تشكل الضباب أهالي عفرين يحتفلون بمناسبة إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوماً خاصاً يضمن حقوق الكرد وخصوصياتهم الزراعات المحمية في ريف اللاذقية… تواجه التحديات وتدعم السوق المحلية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةسد بلوران مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي تسول المُسنات.. ما الحلول التي يطرحها الخبراء وأين وصلت الجهود الحكومية؟ الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها إعادة فتح طريق جسر الصراف بريف اللاذقية خلال عشرة أيام سانا تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي أحد مراسليها في ريف القنيطرة آخر الأخبار منوعات لماذا يصعب على الخلايا السرطانية اختراق أنسجة القلب؟ سوريا والعالمسياسة باراك: الأردن وسوريا ركيزتان أساسيتان في أمن واستقرار الشرق الأوسط منوعات كيف يرسم الدماغ خريطة علاقاتنا بالآخرين؟