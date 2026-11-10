قافلة ترانزيت مؤلفة من 109 شاحنات تعبر الأراضي السورية باتجاه العراق تاريخ النشر: 2026/11/10 5:04 مساءً اخر تحديث: 2026/11/10 5:08 مساءً قائمة الصور 1/4 موكب الرئيس الشرع يصل مقر رئاسة الوزراء البريطانية للقاء رئيس الوزراء كير ستارمر فعاليات ليلية ترسم ذكريات جديدة لزوار معرض دمشق الدولي احتفالية النصر والتحرير في بلدة حزرما في غوطة دمشق الشرقية بحضور شخصيات رسمية وشعبية سوريا تدين محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان وتهديد الأمن الإقليمي إدلب.. من المنفى المجهول إلى الوطن المقصود صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:العراقسورياقافلة ترانزيت مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي آخر الأخبار محلياتالمحافظاتحماة انطلاق مهرجان الحيوانات الأليفة وطيور وأسماك الزينة الخامس في حماة محلياتدمشق مطار دمشق الدولي يستقبل أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية من برلين دولي غوتيريش: إسرائيل تعرقل تنفيذ خطة السلام وإيصال المساعدات إلى غزة