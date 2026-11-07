لقطات تظهر الأضرار الجسيمة الحاصلة بجسر السويعية في ريف دير الزور الشرقي تاريخ النشر: 2026/11/07 9:55 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/07 9:55 صباحًا قائمة الصور 1/5 حملة تمشيط لقوات إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في مشروع دمر بدمشق بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد ومصادرة السلاح المنتشر في المنطقة استعدادات أهالي مدينة سلمية بريف حماة لاستقبال عيد الأضحى المبارك استقبال رسمي وشعبي للمقاتل السابق إبراهيم سليمان العلي عند وصوله لبلدته شيزر في ريف حماة جاهزية عالية لفرق الدفاع المدني في مجمع الشهباء لضمان سلامة المشاركين في حملة “حلب ست الكل” وزير الداخلية يبحث مع نائب وزير الداخلية التركي تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جسر السويعيةدير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك الخارجية تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التعاون وتنسيق الدعم لسوريا 3 نماذج.. كيف تتعامل الدول العربية مع تجنيس أبناء المواطنات؟ مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024 القنيطرة… اعتداءات الاحتلال تخلف مآسي في البيوت ومخاطر بمصادر الرزق انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق آخر الأخبار دولي وزارة حقوق الإنسان اليمنية تحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية استهداف سوق شعبية في تعز منوعات دراسة: مواعيد القيلولة الموحدة في دور الحضانة لا تناسب احتياجات جميع الأطفال دولي ترامب يعلن تنفيذ ضربة محدودة ضد أهداف إيرانية