الزراعة بالبيوت البلاستيكية في ريف حماة زراعة واعدة توفر المحاصيل على مدار العام تاريخ النشر: 2026/11/06 8:16 مساءً اخر تحديث: 2026/11/06 8:16 مساءً قائمة الصور 1/6 لقطات لآليات الأمن الداخلي التي اعتدت عليها ميليشيات الهجري في تل الحديد بريف السويداء احتفالات رأس السنة في مدينة اللاذقية وسط انتشار قوى الأمن الداخلي لضمان سلامة المواطنين الأفران في مدينة جبلة تعود للعمل لتأمين احتياجات الأهالي من مادة الخبز الجيش يعمل على تفكيك آليات تنظيم قسد التي فخخها وتركها في شوارع حي الشيخ مقصود استمرار وصول الأصول العسكرية التابعة للدفاع إلى ديرالزور للمشاركة بعمليات الإنقاذ والنقل صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الزراعة بالبيوت البلاستيكيةحماة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك 3 نماذج.. كيف تتعامل الدول العربية مع تجنيس أبناء المواطنات؟ انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية آخر الأخبار محلياتالمحافظاتحمصخدمات معالجة أضرار السيول على بعض طرق ريف حمص الشرقي محليات اتحاد الحرفيين لـ سانا: دعم الحرفيين العائدين وتوفير التمويل لإعادة إطلاق ورشاتهم 7 صور قلعة “قلعة فخر الدين المعني” .. تحفة معمارية عسكرية في قلب الصحراء السورية