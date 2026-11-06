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Reading: الزراعة بالبيوت البلاستيكية في ريف حماة زراعة واعدة توفر المحاصيل على مدار العام
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الزراعة بالبيوت البلاستيكية في ريف حماة زراعة واعدة توفر المحاصيل على مدار العام

قائمة الصور 1/6
لقطات لآليات الأمن الداخلي التي اعتدت عليها ميليشيات الهجري في تل الحديد بريف السويداء
احتفالات رأس السنة في مدينة اللاذقية وسط انتشار قوى الأمن الداخلي لضمان سلامة المواطنين
الأفران في مدينة جبلة تعود للعمل لتأمين احتياجات الأهالي من مادة الخبز
الجيش يعمل على تفكيك آليات تنظيم قسد التي فخخها وتركها في شوارع حي الشيخ مقصود
استمرار وصول الأصول العسكرية التابعة للدفاع إلى ديرالزور للمشاركة بعمليات الإنقاذ والنقل
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