آثار سرجيلا في ريف إدلب… كنز معماري وسياحي يعكس ثراء الحضارة في شمال سوريا تاريخ النشر: 2026/11/01 4:36 مساءً اخر تحديث: 2026/11/01 4:36 مساءً قائمة الصور 1/5 حملة لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات في بلدة رتيان بريف حلب الشمالي من احتفالات أبناء الطوائف المسيحية في مدينة معلولا بريف دمشق بعيد الصليب انتشار قوى الأمن الداخلي في محيط مخيم الهول شرق الحسكة لتأمينه مشاهد جوية للأراضي الزراعية المحيطة بمدينة جسر الشغور في ريف إدلب مبادرة أهلية في بلدة مسرابا بريف دمشق لإفطار أكثر من 3500 صائم من مختلف بلدات الغوطة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:آثار سرجيلاإدلب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مختبرات الوراثة والجينوم في الطاقة الذرية: تشخيص جزيئي متقدم ودعم الأبحاث الطبية نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون وتطوير برامج التأهيل نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026 هل تؤثر الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في صحة القلب والأوعية الدموية؟ نوفمبر 1, 2026 نوفمبر 1, 2026