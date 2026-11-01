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Reading: آثار سرجيلا في ريف إدلب… كنز معماري وسياحي يعكس ثراء الحضارة في شمال سوريا
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آثار سرجيلا في ريف إدلب… كنز معماري وسياحي يعكس ثراء الحضارة في شمال سوريا

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حملة لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات في بلدة رتيان بريف حلب الشمالي
من احتفالات أبناء الطوائف المسيحية في مدينة معلولا بريف دمشق بعيد الصليب
انتشار قوى الأمن الداخلي في محيط مخيم الهول شرق الحسكة لتأمينه
مشاهد جوية للأراضي الزراعية المحيطة بمدينة جسر الشغور في ريف إدلب
مبادرة أهلية في بلدة مسرابا بريف دمشق لإفطار أكثر من 3500 صائم من مختلف بلدات الغوطة
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