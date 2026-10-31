غروب الشمس في محافظة القنيطرة تاريخ النشر: 2026/10/31 5:57 مساءً اخر تحديث: 2026/10/31 5:57 مساءً قائمة الصور 1/6 احتفال أهالي مدينة التل بريف دمشق في ذكرى النصر والتحرير بدء نقل المواد المخدرة من الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد إلى مكان مخصص تحضيراً لإتلافها تحسن واقع مياه الشرب في القنيطرة مع استقرار التيار الكهربائي إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات الكبرى في المحافظات السورية أطفال سوريا في معرض دمشق الدولي.. فرح وفسحة أمل بالمستقبل صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنيطرةغروب الشمس مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك حاكم المصرف المركزي يبحث في باريس مع بنوك دولية إعادة ربط سوريا بالنظام الأوروبي أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 تحمل اسم الشهيد الساروت.. 365 لاعباً ولاعبة يشاركون ببطولة الجمهورية في رياضة التايكوندو أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 الشيباني: سوريا متمسكة بالخيار الدبلوماسي والتفاوضي لإرساء علاقات آمنة مع الجميع أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026