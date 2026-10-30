حيثما اتجهت الأنظار حضرت الطبيعة بجمالها.. مشاهد جوية لغابات ظهر القصير في ريف حمص الغربي. تاريخ النشر: 2026/10/30 2:45 مساءً اخر تحديث: 2026/10/30 3:22 مساءً قائمة الصور 1/5 من أجواء حملة “وفاء لكفرنبل” المجتمعية والتي تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي في المدينة “لنبقى” فعالية ثقافية وتراثية في حمص تؤكد دور الشباب في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتم لأول مرة بعد تحرير سوريا.. كوادر الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية تنفذ عملية صب لأحد أبراج مشروع باسيليا سيتي إضافة ثلاثة تقاطعات رئيسية على طريق حمص بانياس لمرور صهاريج النفط العراقي وقفة في ساحة الحجاز بدمشق للمطالبة بكشف مصير المفقودين صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حمصغابات ظهر القصير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ريباكينا تنسحب من ربع نهائي بطولة طوكيو للتنس بسبب الإصابة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 اليمن يطالب بتحرك أممي عاجل لوقف زراعة ميليشيا الحوثي للألغام أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في خان يونس بقطاع غزة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 سوريا وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الرقابي ومكافحة الفساد أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026