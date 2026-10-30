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Reading: حيثما اتجهت الأنظار حضرت الطبيعة بجمالها.. مشاهد جوية لغابات ظهر القصير في ريف حمص الغربي.
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حيثما اتجهت الأنظار حضرت الطبيعة بجمالها.. مشاهد جوية لغابات ظهر القصير في ريف حمص الغربي.

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