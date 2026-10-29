من الجو.. لقطات تظهر تغيّر لون نهر الفرات عقب الأمطار والسيول الأخيرة تاريخ النشر: 2026/10/29 6:21 مساءً اخر تحديث: 2026/10/29 7:53 مساءً قائمة الصور 1/4 من حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الشرع أمس الاثنين على شرف الرئيس الفرنسي انطلاق موسم حصاد القمح في ريف القنيطرة الجنوبي آثار الدمار في محطات مياه مدينة معرة النعمان في ريف إدلب جراء قصف قوات النظام البائد بدء حصاد الشعير في سهول بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع أنجرو بساحة حلوم في مدينة اللاذقية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأمطارنهر الفرات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إغلاق طريق دير الزور- دمشق بسبب السيول الجارفة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب..1596منشأة توفر 83 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 إصابة مدنيين جراء اشتباكات بين مجموعات خارجة عن القانون بالسويداء أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 طرطوس.. انطلاق معرض “نستعيد بيئتنا ونكمل الحكاية” بمشاركة الحرفيين والفعاليات البيئية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 29, 2026