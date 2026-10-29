الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: من الجو.. لقطات تظهر تغيّر لون نهر الفرات عقب الأمطار والسيول الأخيرة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

من الجو.. لقطات تظهر تغيّر لون نهر الفرات عقب الأمطار والسيول الأخيرة

قائمة الصور 1/4
من حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الشرع أمس الاثنين على شرف الرئيس الفرنسي
انطلاق موسم حصاد القمح في ريف القنيطرة الجنوبي
آثار الدمار في محطات مياه مدينة معرة النعمان في ريف إدلب جراء قصف قوات النظام البائد
بدء حصاد الشعير في سهول بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي
صلاة عيد الفطر المبارك في جامع أنجرو بساحة حلوم في مدينة اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك