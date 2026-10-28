فرق الدفاع المدني بدير الزور تستجيب لانسدادات خلّفتها أمطار المدينة مساء اليوم تاريخ النشر: 2026/10/28 7:29 مساءً اخر تحديث: 2026/10/28 11:54 مساءً قائمة الصور 1/5 فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور تستجيب لمجموعة من الانسدادات الناجمة عن الأمطار التي هطلت مساء اليوم على المدينة. مجلس مدينة اللاذقية يبدأ بإزالة أنقاض مبنى مدمر في الرمل الجنوبي جراء انفجار مخلفات حربية فعالية التبرع لصندوق التنمية السوري في طرطوس لليوم الثالث على التوالي وزير الاقتصاد وحاكم مصرف سوريا المركزي يحضران جلسة حوارية حول التحول الرقمي بسوريا في برلين افتتاح محكمة جديدة في مدينة التبني غرب محافظة دير الزور الدفاع المدني السوري يواصل جهوده للسيطرة على الحرائق في ريف اللاذقية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الدفاع المدني السوريدير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وزارة الطوارئ: التعامل مع أكثر من 250 بلاغاً واستغاثة جراء السيول في سوريا أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 ضبط مركبات محملة بمادة التنر معدة للتوزيع بصورة غير شرعية في الحسكة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 28, 2026 من قلب العاصفة.. مشاهد من بلدة حزيمة شمالي الرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026