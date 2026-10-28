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فرق الدفاع المدني بدير الزور تستجيب لانسدادات خلّفتها أمطار المدينة مساء اليوم

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فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور تستجيب لمجموعة من الانسدادات الناجمة عن الأمطار التي هطلت مساء اليوم على المدينة.

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