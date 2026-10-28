لقطات تُظهر هطول الأمطار في مدينة دير الزور تاريخ النشر: 2026/10/28 6:13 مساءً اخر تحديث: 2026/10/28 6:13 مساءً قائمة الصور 1/4 احتفال جماهيري في مدينة صوران بريف حماة الشمالي في ذكرى النصر والتحرير صناعة السجاد اليدوي في دمشق مهارة اليد وإبداع العقل عبر الأجيال العثور على جثة الطفل قيس الأش بعد فقدانه منذ يومين في كفرحمرة بريف حلب الشمالي مديرية صحة إدلب تجري امتحان قبول للكوادر التمريضية والفنية إقبال لافت على أروقة معرض دمشق الدولي للكتاب في يومه الثاني وفعالياته المتنوعة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دير الزورهطول الأمطار مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وزارة الطوارئ: التعامل مع أكثر من 250 بلاغاً واستغاثة جراء السيول في سوريا أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 ضبط مركبات محملة بمادة التنر معدة للتوزيع بصورة غير شرعية في الحسكة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 28, 2026 من قلب العاصفة.. مشاهد من بلدة حزيمة شمالي الرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026