الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة تل أبيض بالرقة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة تل أبيض بالرقة

قائمة الصور 1/9

انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة تل أبيض بالرقة عقب اعتداء تعرضت له قافلة تُقلُّ نازحين أثناء عودتها للمدينة.

أجواء سديمية في مدينة دير الزور جراء حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على سوريا
وزير الخارجية الألماني يستقبل الرئيس الشرع والوفد الوزاري المرافق في وزارة الخارجية الألمانية
غرفة صناعة دمشق وريفها تفتتح مهرجان النصر في يبرود للتسوق بهدف دعم الصناعات المحلية
قوى الأمن الداخلي في الرقة تضبط مسروقات أقدم بعض ضعاف النفوس على سرقتها
صلاة التراويح في مسجد مصعب بن عمير بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك