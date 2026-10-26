انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة تل أبيض بالرقة تاريخ النشر: 2026/10/26 7:33 مساءً اخر تحديث: 2026/10/26 7:33 مساءً قائمة الصور 1/9 انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة تل أبيض بالرقة عقب اعتداء تعرضت له قافلة تُقلُّ نازحين أثناء عودتها للمدينة. أجواء سديمية في مدينة دير الزور جراء حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على سوريا وزير الخارجية الألماني يستقبل الرئيس الشرع والوفد الوزاري المرافق في وزارة الخارجية الألمانية غرفة صناعة دمشق وريفها تفتتح مهرجان النصر في يبرود للتسوق بهدف دعم الصناعات المحلية قوى الأمن الداخلي في الرقة تضبط مسروقات أقدم بعض ضعاف النفوس على سرقتها صلاة التراويح في مسجد مصعب بن عمير بدمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:قوى الأمن الداخلي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 أهالي درعا يشيعون رياض الكراد الذي قضى جراء الغارات الجوية الأردنية أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 الصين وإندونيسيا تجريان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 8 من تشييع ضحايا الغارات الجوية الأردنية في بلدة الطف بريف درعا بمشاركة شعبية واسعة أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026 البابا: وزارة الداخلية تواصل العمل للوقوف على ملابسات قصف الأردن مناطق بدرعا أكتوبر 27, 2026 أكتوبر 27, 2026