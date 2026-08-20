استعدادات مكثفة قُبيل انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان “ليالي حلب الثقافية” تاريخ النشر: 2026/08/20 6:26 مساءً اخر تحديث: 2026/08/20 6:26 مساءً قائمة الصور 1/7 لقطات لأجواء مدينة درعا الغائمة سوق البزورية الأثري في دمشق.. وجهة الأهالي لشراء احتياجاتهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك دائرة الأحوال المدنية في مدينة أريحا بإدلب تستأنف عملها في تقديم الثبوتيات والأوراق الرسمية اللازمة للمواطنين احتفال الأهالي في ساحة العمري بمدينة قدسيا في ريف دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير مشاركة واسعة في الجولة الرابعة من بطولة النصر لفروسية القفز على الحواجز صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:قلعة حلبمهرجان "ليالي حلب الثقافية" مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وزير التربية يبحث مع محافظ السويداء ترتيبات الدورة الامتحانية الاستثنائية لضمان سيرها بسلاسة أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 مجلس التعاون الخليجي والصين يبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية وأمن الملاحة والطاقة أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع وفد لبناني فرص التكامل الصناعي والاستثمار المشترك أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 الشيباني يبحث مع وزير التجارة الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026