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استعدادات مكثفة قُبيل انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان “ليالي حلب الثقافية”

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لقطات لأجواء مدينة درعا الغائمة
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