من احتفالات أهالي مدينة محردة في ريف حماة بعيد التجلي تاريخ النشر: 2026/08/06 12:14 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/06 12:14 صباحًا قائمة الصور 1/7 افتتاح المركز الصحي في اللطامنة بريف حماة بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم وحدة دعم الاستقرار تقدم مساعدات للعائلات العائدة من مخيم الهول في شمال غرب سوريا حضور رسمي وشعبي وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب إصابة 9 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية الجبين بريف حماة فنانون تشكيليون يرسمون لوحة على أحد جدران مدينة الرقة تؤكد وحدة السوريين وتمسكهم بالسلم الأهلي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةعيد التجلي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك رئيس هيئة الطيران المدني : “إعادة افتتاح المطار تمثل مرحلة جديدة في مسيرة إعادة بناء سوريا” أغسطس 6, 2026 أغسطس 6, 2026 محافظ دير الزور : “عودة المطار تشكل عاملاً مهماً في دعم خطط التنمية” أغسطس 6, 2026 أغسطس 6, 2026 إصابة 4 أشخاص في حادثة طعن وسط لندن أغسطس 6, 2026 أغسطس 6, 2026 الأسهم الأوروبية تغلق عند مستوى قياسي جديد بدعم من نتائج الشركات أغسطس 6, 2026 أغسطس 6, 2026