من احتفالات أهالي مدينة محردة في ريف حماة بعيد التجلي

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افتتاح المركز الصحي في اللطامنة بريف حماة بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم
وحدة دعم الاستقرار تقدم مساعدات للعائلات العائدة من مخيم الهول في شمال غرب سوريا
حضور رسمي وشعبي وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
إصابة 9 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية الجبين بريف حماة
فنانون تشكيليون يرسمون لوحة على أحد جدران مدينة الرقة تؤكد وحدة السوريين وتمسكهم بالسلم الأهلي
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