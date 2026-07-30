افتتاح مهرجان التسوق “لمة صيف” في حديقة البانوراما باللاذقية تاريخ النشر: 2026/07/30 9:17 مساءً اخر تحديث: 2026/07/30 10:14 مساءً قائمة الصور 1/4 مشاهد جوية تظهر ارتفاع منسوب مياه النهر الكبير الشمالي في اللاذقية بعد الهطولات المطرية العاصفة الثلجية تزيد معاناة الأهالي المهجرين المقيمين في مخيم كرم الزيتون بأعزاز في ريف حلب تربية اللاذقية تختتم “ماراثون النخبة المدرسية” للمرحلة الثانوية انتشار أمني في مدينة إدلب لتأمين المشاركين في فعاليات “مسير درب التحرير” إعادة فتح الأوتوستراد الدولي طرطوس اللاذقية بعد انقطاع مؤقت جراء حادث سير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةحديقة البانورامالمة صيفمهرجان التسوق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك نجاح 67.5 بالمئة من المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية البحرية لعام 2026 يوليو 30, 2026 يوليو 30, 2026 قطر وفلسطين تدينان استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري يوليو 30, 2026 يوليو 30, 2026 وزير النقل لـ سانا: توقيع ميثاق لحماية الأطفال من حوادث المرور في “موتور شو 2026″ يوليو 30, 2026 يوليو 30, 2026 الصحة والصليب الأحمر يعززان جاهزية مراكز الرعاية الأولية لمواجهة الطوارئ يوليو 30, 2026 يوليو 30, 2026