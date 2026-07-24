مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش والسفير التركي بدمشق تاريخ النشر: 2026/07/24 6:50 مساءً اخر تحديث: 2026/07/24 6:54 مساءً قائمة الصور 1/3 من أداء القسم خلال حفل تخريج عدد من أفراد وزارة الداخلية تركيا تعلن تعيين نوح يلماز سفيراً لها في سوريا اللاذقية.. صلاة عيد الفطر المبارك في جامع صوفان مظاهرة حاشدة في اللاذقية دعماً للجيش العربي السوري وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية تداول العملة السورية الجديدة في مدينة إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:السفير التركيقتيبة قاديشنوح يلمازوزارة الخارجية والمغتربين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش والسفير التركي بدمشق يوليو 24, 2026 يوليو 24, 2026 الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لاعتداءاتٍ إيرانية بالمسيّرات يوليو 24, 2026 يوليو 24, 2026 لإعادة إحياء اللعبة..إدلب تستضيف فحوصات الحزام الأسود المركزية للكاراتيه يوليو 24, 2026 يوليو 24, 2026 مقتل 15 عنصراً من قوات الأمن الباكستانية بهجوم مسلح يوليو 24, 2026 يوليو 24, 2026