فرق الدفاع المدني تواصل االبحث عن مفقودين في نهر البليخ تاريخ النشر: 2026/07/18 1:51 مساءً اخر تحديث: 2026/07/18 1:51 مساءً قائمة الصور 1/7 توافد الأهالي إلى الملعب البلدي بمدينة دير الزور للمشاركة في فعاليات حملة “دير العز” الدفاع المدني السوري ينفذ أكثر من 100 استجابة ميدانية لمواجهة آثار المنخفض القطبي سوق القيمرية الأثري… عبق التاريخ في قلب دمشق القديمة تعزيز الانتشار الأمني في حلب وإجراءات أمنية احترازية عقب التفجير الانتحاري في حي باب الفرج فرز أصوات الناخبين في دائرة حلب الانتخابية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الدفاع المدني السورينهر البليخ مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الأردن: اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة يوليو 18, 2026 يوليو 18, 2026 7 فرق الدفاع المدني تواصل االبحث عن مفقودين في نهر البليخ يوليو 18, 2026 يوليو 18, 2026 الكويت: إصابة عدد من رجال الإطفاء إثر حريقين نجما عن اعتداءات إيرانية يوليو 18, 2026 يوليو 18, 2026 خسائر أسبوعية لمعظم أسواق الخليج مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يوليو 18, 2026 يوليو 18, 2026