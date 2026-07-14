إزالة الأنقاض من أحياء مدينة عربين والطريق الحيوي الواصل إلى زملكا في ريف دمشق تاريخ النشر: 2026/07/14 4:14 مساءً اخر تحديث: 2026/07/14 4:14 مساءً قائمة الصور 1/5 يداً بيد مع الأهالي.. فرحة النصر مع رجال الجيش العربي السوري في ساحة السبع بحرات بإدلب اليوم الثاني من بطولة التحرير الوطنية الأولى لفروسية قفز الحواجز في نادي الفروسية بالديماس فرق الدفاع المدني تواصل جهودها لإخماد الحرائق في رأس البسيط والنبعين بريف اللاذقية الهطولات المطرية تنعش بحيرة زرزر بريف دمشق بعد جفافها شاطئ الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إزالة أنقاضريف دمشقزملكامدينة عربين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تواصل محاكمة عاطف نجيب وتستمع لشهود الحق العام يوليو 14, 2026 يوليو 14, 2026 الأردن وسلطنة عمان يدينان استهداف جنوب السعودية بالصواريخ الباليستية يوليو 14, 2026 يوليو 14, 2026 عدلية الرقة تتلف نحو 200 كيلوغرام من المخدرات يوليو 14, 2026 يوليو 14, 2026 حملة شفاء 4 تجري عمليات نوعية في جراحة الأطفال باللاذقية يوليو 14, 2026 يوليو 14, 2026