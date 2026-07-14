إزالة الأنقاض من أحياء مدينة عربين والطريق الحيوي الواصل إلى زملكا في ريف دمشق

قائمة الصور 1/5
يداً بيد مع الأهالي.. فرحة النصر مع رجال الجيش العربي السوري في ساحة السبع بحرات بإدلب
اليوم الثاني من بطولة التحرير الوطنية الأولى لفروسية قفز الحواجز في نادي الفروسية بالديماس
فرق الدفاع المدني تواصل جهودها لإخماد الحرائق في رأس البسيط والنبعين بريف اللاذقية
الهطولات المطرية تنعش بحيرة زرزر بريف دمشق بعد جفافها
شاطئ الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك