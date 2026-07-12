افتتاح الجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة دير الزور أمام حركة الآليات والمشاة تاريخ النشر: 2026/07/12 7:49 مساءً اخر تحديث: 2026/07/12 7:58 مساءً قائمة الصور 1/4 محافظ إدلب محمد عبدالرحمن يستقبل الشيخ والداعية الفلسطيني محمود الحسنات عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابة لصوص في دير الزور ويصادرون كمية كبيرة من المسروقات من أجل إعادتها لأصحابها قبتان الجبل في ريف حلب.. القرية التي أطلقت الرصاصة الأولى في معركة “ردع العدوان” الأمن العام في مدينة القصير بريف حمص يضبط شحنة أسلحة مخبأة بحافلة قادمة من لبنان صحة حماة تعقد اجتماعاً تنسيقياً لتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وجمعيات أهلية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجسر الحربي العائم مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك القائم بأعمال السفارة السورية في برلين يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 انتخاب مصطفى موسى ومادونا بشارة نائبين لرئيس مجلس الشعب يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 وزير الخارجية يقدّم التعازي لأهالي دير الزور بحادثة الغرق الأليمة يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 4 افتتاح الجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة دير الزور أمام حركة الآليات والمشاة يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026