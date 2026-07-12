لقطات من عملية الاقتراع السري لانتخاب رئيس مجلس الشعب

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الحياة تعود إلى طبيعتها في أشرفية صحنايا بريف دمشق
متطوعون من الهلال الأحمر السوري يوزعون الماء والتمر على المارة في حماة قُبيل موعد الإفطار
فعالية التبرع لصندوق التنمية السوري في طرطوس لليوم الثالث على التوالي
السورية للبريد تتسلّم منحة من الاتحاد البريدي العالمي لتعزيز خدمات المكاتب بالمحافظات
نادي اليرموك يفوز على الجلاء ضمن مباريات المرحلة الثالثة من الدوري السوري للرجال درجة أولى
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