لقطات من عملية الاقتراع السري لانتخاب رئيس مجلس الشعب تاريخ النشر: 2026/07/12 4:28 مساءً اخر تحديث: 2026/07/12 4:49 مساءً قائمة الصور 1/4 الحياة تعود إلى طبيعتها في أشرفية صحنايا بريف دمشق متطوعون من الهلال الأحمر السوري يوزعون الماء والتمر على المارة في حماة قُبيل موعد الإفطار فعالية التبرع لصندوق التنمية السوري في طرطوس لليوم الثالث على التوالي السورية للبريد تتسلّم منحة من الاتحاد البريدي العالمي لتعزيز خدمات المكاتب بالمحافظات نادي اليرموك يفوز على الجلاء ضمن مباريات المرحلة الثالثة من الدوري السوري للرجال درجة أولى صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اخبار سوريادمشقمجلس الشعب السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الأمم المتحدة ترحّب بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 لقطات من عملية الاقتراع السري لانتخاب رئيس مجلس الشعب. يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 14 دولة تؤكد عدم وجود أساس قانوني لمطالب الصين في بحر الصين الجنوبي يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 محافظ السويداء يبحث مع هيئة التخطيط وبرنامج الأغذية العالمي تطوير العمل الإحصائي يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026