من أجواء العرض الجماهيري لمباراة المغرب وفرنسا ضمن بطولة كأس العالم 2026

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ازدحام وحركة شراء نشطة في سوق كرم الشامي بحمص تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك
أعضاء الهيئة الاستشارية في وزارة الدفاع يجرون زيارة تفقدية إلى إدارة التسليح
لقطات جوية لبلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي
استمرار عملية فرز أصوات الناخبين في مركز مدينة اللاذقية الانتخابي
استمرار عملية تسوية أوضاع عناصر وصف ‏الضباط والضباط والعاملين المدنيين التابعين لوزارة الداخلية من النظام البائد في أحد مراكز السويداء
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