بطولة في كرة الطاولة تحت 15 عاماً بإدلب، لاختيار فريق المحافظة لبطولة الجمهورية
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وفد من أهالي رأس العين في محافظة الحسكة يعودون إلى مدينتهم بعد سنوات من الغياب
بمشاركة عربية وأوروبية.. مؤتمر طبي في دمشق يبحث أحدث مستجدات طب العيون
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