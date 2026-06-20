تشييع أحد شهداء الجيش السوري الذي ارتقى جراء استهداف غادر من قبل مجهولين قرب منبج شمال شرق حلب تاريخ النشر: 2026/06/20 7:17 مساءً اخر تحديث: 2026/06/20 7:17 مساءً قائمة الصور 1/2 مديرية الآثار والمتاحف في حلب تستعيد مجموعة نادرة من القطع الأثرية كانت معدّة للتهريب خارج البلاد أجواء عيد الفطر المبارك على الكورنيش البحري لمدينة طرطوس توافد الزوار إلى معرض دمشق الدولي للكتاب بيومه العاشر تنظيم تدريب عملي في الطيران الشراعي انطلاقاً من جبل بشلامون في ريف إدلب أجواء ليلية في معرض دمشق الدولي للكتاب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجيش العربي السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مدير عام المؤسسة السورية للحبوب يتفقد مراكز الاستلام في الحسكة يونيو 20, 2026 يونيو 20, 2026 تأهيل منظومة الطاقة الكهربائية بمرفأ طرطوس يرفع الجاهزية التشغيلية إلى 95 بالمئة يونيو 20, 2026 يونيو 20, 2026 لتعزيز انتاج الثروة السمكية بسوريا.. تطوّر مشاريع الاستزراع وتقديم الدعم للمربين يونيو 20, 2026 يونيو 20, 2026 مكاسب أسبوعية جماعية لأسواق الخليج العربي بعد اتفاق واشنطن وطهران يونيو 20, 2026 يونيو 20, 2026