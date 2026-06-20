تشييع أحد شهداء الجيش السوري الذي ارتقى جراء استهداف غادر من قبل مجهولين قرب منبج شمال شرق حلب

قائمة الصور 1/2
مديرية الآثار والمتاحف في حلب تستعيد مجموعة نادرة من القطع الأثرية كانت معدّة للتهريب خارج البلاد
أجواء عيد الفطر المبارك على الكورنيش البحري لمدينة طرطوس
توافد الزوار إلى معرض دمشق الدولي للكتاب بيومه العاشر
تنظيم تدريب عملي في الطيران الشراعي انطلاقاً من جبل بشلامون في ريف إدلب
أجواء ليلية في معرض دمشق الدولي للكتاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك