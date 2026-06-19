حصاد القمح في قرية براق بريف درعا الشمالي الشرقي تاريخ النشر: 2026/06/19 4:42 مساءً اخر تحديث: 2026/06/19 4:44 مساءً قائمة الصور 1/4 وفد من وزارة الدفاع يتفقد محور سد تشرين بريف حلب الشرقي للاطلاع على الواقع الأمني والعسكري منفذ جوسيه الحدودي.. من رحلة يرافقها القلق والانتظار إلى صورة عنوانها التنظيم والتسهيلات قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجدداً في عدة قرى بريف القنيطرة وزير الزراعة يبحث مع وفد من الوكالة الألمانية giz سبُل تطوير القطاع الزراعي في سوريا مبادرة لمجموعة من ناشطي مدينة الباب في ريف حلب لتوزيع الخبز صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القمحدرعا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي يونيو 19, 2026 يونيو 19, 2026 وزير العدل يبحث مع وفد الآلية الدولية (IIIM) تشكيل ورش عمل لتعزيز القدرات القانونية يونيو 19, 2026 يونيو 19, 2026 مديرية صحة إدلب تنقل مواطناً أصيب بكسور أثناء أدائه مناسك الحج إلى منزله في إدلب يونيو 19, 2026 يونيو 19, 2026 ستارمر يجدد تمسكه برئاسة وزراء بريطانيا وسط ارتباك في صفوف حزب العمال يونيو 19, 2026 يونيو 19, 2026