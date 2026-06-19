وقفة لأهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر قوات الأندوف في القنيطرة تاريخ النشر: 2026/06/19 1:29 مساءً اخر تحديث: 2026/06/19 1:29 مساءً قائمة الصور 1/4 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بئر عجم وبريقة بريف القنيطرة أهالي حمص يواصلون الاحتفال بذكرى النصر التحرير في ساحة الساعة الجديدة انطلاق قافلة الأمل 3 من حلب باتجاه مخيم الهول توفر مادتي البنزين والمازوت في مدينة معرة النعمان بريف إدلب بعد التحرير قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدتي الصمدانية الغربية والرفيد بريف القنيطرة الجنوبي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنيطرةقوات الأندوف مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك النفط يعاود الارتفاع مع تزايد الضبابية حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية يونيو 19, 2026 يونيو 19, 2026 4 وقفة لأهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر قوات الأندوف في القنيطرة يونيو 19, 2026 يونيو 19, 2026 الكويت تعرض شحنات نفط خام للتسليم في تموز بعد رفع القوة القاهرة يونيو 19, 2026 يونيو 19, 2026 غولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو يونيو 19, 2026 يونيو 19, 2026