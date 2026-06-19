وقفة لأهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر قوات الأندوف في القنيطرة

قائمة الصور 1/4
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بئر عجم وبريقة بريف القنيطرة
أهالي حمص يواصلون الاحتفال بذكرى النصر التحرير في ساحة الساعة الجديدة
انطلاق قافلة الأمل 3 من حلب باتجاه مخيم الهول
توفر مادتي البنزين والمازوت في مدينة معرة النعمان بريف إدلب بعد التحرير
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدتي الصمدانية الغربية والرفيد بريف القنيطرة الجنوبي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك