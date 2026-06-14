غروب الشمس على نهر الفرات.. الصور من محافظة الرقة

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وقفة تضامنية لأبناء دير الزور بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة ضد الأهالي في غزة
محافظ حمص ومدير الشؤون السياسية يزوران عدداً من كنائس المحافظة لتقديم التهاني بعيد الميلاد
الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية بالتعاون مع مؤسسة رؤيا ومجلس المدينة، تنفذ مشروعاً لإنارة عدد من شوارع المدينة بالطاقة الشمسية
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التحضيرات النهائية قبل انطلاق حملة “بنش كرمى لعيونك” في ريف إدلب
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