غروب الشمس على نهر الفرات.. الصور من محافظة الرقة تاريخ النشر: 2026/06/14 10:45 مساءً اخر تحديث: 2026/06/15 3:48 صباحًا قائمة الصور 1/6 وقفة تضامنية لأبناء دير الزور بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة ضد الأهالي في غزة محافظ حمص ومدير الشؤون السياسية يزوران عدداً من كنائس المحافظة لتقديم التهاني بعيد الميلاد الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية بالتعاون مع مؤسسة رؤيا ومجلس المدينة، تنفذ مشروعاً لإنارة عدد من شوارع المدينة بالطاقة الشمسية سهول حوران الخضراء في محافظة درعا بعد موسم مطري وفير التحضيرات النهائية قبل انطلاق حملة “بنش كرمى لعيونك” في ريف إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:نهر الفرات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 10 أيام بعد اتفاق واشنطن وطهران وإعادة فتح هرمز يونيو 15, 2026 يونيو 15, 2026 نائب الرئيس الأمريكي: الاتفاق مع إيران يخفّض التوتر ويعزز استقرار الطاقة يونيو 15, 2026 يونيو 15, 2026 آفاق الاستثمار على ضوء التشريعات الجديدة.. محور محاضرة في المركز الثقافي العربي بدمشق يونيو 15, 2026 يونيو 14, 2026 تراجع أسعار النفط أكثر من 4 بالمئة عقب إعلان اتفاق سلام بين أمريكا وإيران يونيو 15, 2026 يونيو 15, 2026