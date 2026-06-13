عدسة سانا ترصد تشجيع القطريين لمنتخب بلادهم خلال بطولة كأس العالم 2026 أمام سويسرا تاريخ النشر: 2026/06/13 11:32 مساءً اخر تحديث: 2026/06/13 11:32 مساءً قائمة الصور 1/4 معهد التربية الفنية بحلب ينظّم معرض الحصاد العلمي لعرض إبداعات طلابه مدينة حمص.. درة التاريخ الإنساني وقلب الحضارات السورية في اليوم الرابع لمهرجان ربيع حماة أجواء احتفالية وحركة تسوق نشطة القنصل التركي بحلب ومسؤول الهلال الأحمر التركي لمخيمات إدلب يطلعان على الواقع الإنساني للمهجرين بالشمال طريق المولات الواصل بين مدينتي سرمدا والدانا في ريف إدلب الشمالي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:قطركأس العالم بكرة القدم 2026 مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك المنتخب القطري ينتزع تعادلاً ثميناً من نظيره السويسري في كأس العالم يونيو 14, 2026 يونيو 14, 2026 حمص الفداء يخطف فوزاً مثيراً من الوحدة 92-91 في فاينال6 كرة السلة يونيو 14, 2026 يونيو 14, 2026 وزارة الطوارئ: إزالة 186 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي حلب يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026 جولة سورية لبنانية مشتركة لتقييم أضرار قنوات “أعالي العاصي” بريف حمص وتعزيز الأمن المائي يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026