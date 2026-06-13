اتحاد طلبة سوريا في ألمانيا ينظم لقاءً طلابياً بعنوان “الشباب بين الهوية والمستقبل”

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بدء حصاد الشعير في سهول بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي
مديرية الصحة بدير الزور تنظم ورشة تدريبية حول طرق التعامل مع القدم السكرية
جولة لدائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب على معمل ريفا فارما للصناعات الدوائية بريف المحافظة
لقطات لانتشار الجيش العربي السوري في محيط سد تشرين بريف حلب
أجواء ماطرة تشهدها مدينة طرطوس جراء الأحوال الجوية السائدة
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