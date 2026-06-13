اتحاد طلبة سوريا في ألمانيا ينظم لقاءً طلابياً بعنوان “الشباب بين الهوية والمستقبل” تاريخ النشر: 2026/06/13 10:10 مساءً اخر تحديث: 2026/06/13 10:10 مساءً قائمة الصور 1/6 بدء حصاد الشعير في سهول بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي مديرية الصحة بدير الزور تنظم ورشة تدريبية حول طرق التعامل مع القدم السكرية جولة لدائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب على معمل ريفا فارما للصناعات الدوائية بريف المحافظة لقطات لانتشار الجيش العربي السوري في محيط سد تشرين بريف حلب أجواء ماطرة تشهدها مدينة طرطوس جراء الأحوال الجوية السائدة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اتحاد طلبة سوريا في ألمانيا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الصحة العالمية: مقتل 135 من العاملين الصحيين جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026 النمسا تمدد عقد مدرب منتخبها لموسمين إضافيين يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026 زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب منطقة غيريرو في المكسيك يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026 تركيا تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي “بيلغه” يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026