وزير الأشغال العامة يزور إدلب ويبحث مع المحافظ الواقع الخدمي

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الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية تستبدل أبراج توتر متوسط ومنخفض آيلة للسقوط في منطقة كسب
فرق الدفاع المدني تعمل على تأمين طريق حارم – باب الهوى في إدلب بسبب تراكم الثلوج
محافظو ريف دمشق والسويداء والقنيطرة يجتمعون مع عدد من شيوخ مدينة أشرفية صحنايا للوصول إلى صيغة توافقية حول الأحداث الجارية بالمدينة
إقبال على المأكولات والمشروبات الرمضانية في أسواق مدينة حلب في خامس أيام شهر رمضان المبارك
صور.. من امتحانات ‏الصفوف ‏الانتقالية للفصل الدراسي الأول في مدينة دمشق
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