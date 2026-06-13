وزير الأشغال العامة يزور إدلب ويبحث مع المحافظ الواقع الخدمي تاريخ النشر: 2026/06/13 12:44 مساءً اخر تحديث: 2026/06/13 12:44 مساءً قائمة الصور 1/4 الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية تستبدل أبراج توتر متوسط ومنخفض آيلة للسقوط في منطقة كسب فرق الدفاع المدني تعمل على تأمين طريق حارم – باب الهوى في إدلب بسبب تراكم الثلوج محافظو ريف دمشق والسويداء والقنيطرة يجتمعون مع عدد من شيوخ مدينة أشرفية صحنايا للوصول إلى صيغة توافقية حول الأحداث الجارية بالمدينة إقبال على المأكولات والمشروبات الرمضانية في أسواق مدينة حلب في خامس أيام شهر رمضان المبارك صور.. من امتحانات الصفوف الانتقالية للفصل الدراسي الأول في مدينة دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:محافظ إدلب محمد عبدالرحمنوزير الأشغال العامة والإسكان مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك حين يقيّد الخوف الحياة.. الفوبيا بين الفهم والعلاج يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026 4 وزير الأشغال العامة يزور إدلب ويبحث مع المحافظ الواقع الخدمي يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026 الرئيس التركي يصدق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع السعودية يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026 تحقيقات أمريكية تطال OpenAI لمخاوف تتعلق بسلامة المستخدمين يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026